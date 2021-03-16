В Салехарде выбрали дом, который разрисуют граффити в рамках фестиваля «Культурная оборона»

Фото: администрация Салехарда

В Салехарде завершилось голосование за объект, который украсят граффити в рамках фестиваля «Культурная оборона». Опрос стартовал 9 марта и проходил в группе администрации города соцсети ВКонтакте, в нем приняло участие 270 человек.

Больше всего жители хотели бы видеть граффити на доме № 49 по ул. Республики - 109 голосов. На втором месте дом №2 по ул. Арктическая - 64 голоса. За дом №18 по ул. Манчинского проголосовали 57 жителей. Украсить дом №7 по ул. Зои Космодемьянской хотят 22 человека, а дом № 5 по ул. Зои Космодемьянской - 18 человек.

По результатам опроса арт-объект появится по адресу: ул. Республики, 49. За него проголосовали большинство горожан.

Напоминаем, что фестиваль проходит в Салехарде с 2012 года и традиционно приурочен к празднованию Дня города. Все рисунки, оформленные в рамках фестиваля, отражают колорит Севера и уникальность Ямала.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Белый медведь и геолог»: в Салехарде завершился фестиваль граффити. Мероприятие приурочено ко Дню города (подробнее)