Фото: правительство ЯНАО

Юные таланты Ямала примут участие в Молодежных Дельфийских играх России, которые пройдут в Перми с 21 по 26 мая. Участниками масштабного смотра станут около двух тысяч талантливых ребят в возрасте от 10 до 25 лет в 30 номинациях.

От Ямала на соревнования поедут 11 участников из Салехарда, Муравленко, Ноябрьска и Надымского района. Ребята заявлены в четырех номинациях: «Сольное народное пение», «Эстрадное пение», «Художественное чтение» и «Изобразительное искусство».

Отметим, что в 2020 году XIX ямальские талнты привезли с Дельфийских игр две серебряными медали в номинациях «Саксофон» и «Эстрадное пение», а также две бронзовые в номинациях «Эстрадное пение» и «Народные инструменты».

В состав жюри по входят деятели и работники культуры, образования и науки, молодежной политики, общественной сферы, кандидаты и доктора наук, академики и профессорско-преподавательские кадры, руководители профессиональных ассоциаций и союзов.