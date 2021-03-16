Ямальская школа-интернат примет участие в создании методики языковой адаптации школьников

Фото: администрация Ямальского района

Ямальская школа-интернат примет участие в эксперименте по созданию методики языковой адаптации школьников. Сейчас она разрабатываться в Научном центре изучения Арктики в рамках проекта «Концепция гуманитарной трансформации непрерывного образования КМНС с учетом социокультурных и этнопсихологических особенностей обучающихся».

Ученые исследовали психолого-педагогические проблемы в обучении школьников из числа КМНС, а также возможные трудности их социализации и адаптации к условиям обучения и проживания в Ямальской школе-интернате.

Педагогам предложили две экспериментальные методики для работы с детьми. Среди них - аппараты биологической обратной связи (БОС), корректирующие речевые нарушения и позволяющие адаптировать ребят к обучению на русском языке.

В дальнейшем Научный центр изучения Арктики и педагогический коллектив школы-интерната планируют совместные семинары, а также психологические и научно-методические онлайн тренинги.