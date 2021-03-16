На Ямале выберут лучшего электромонтера Уральского федерального округа

Фото: правительство ЯНАО

В Ямальском многопрофильном колледжа пройдет заключительный этап конкурса профессионального мастерства «Славим человека труда!» Уральского федерального округа в номинации «Лучший электромонтер». Его основная цель - повысить престиж рабочих профессий и привлечь в производственную сферу молодых людей с новым мышлением.

В этом году выбирать лучшего работника будут из числа профессионалов со стажем, а также среди студентов, только познающих азы профессии - всего 16 представителей из пяти субъектов УФО.

Сам конкурс проводится в три этапа: теория, практика и оказание первой помощи пострадавшему от электрического тока.

Победителям и лауреатам вручат дипломы первой, второй и третьей степени, а также гранты от губернатора Ямала в размере 70, 50 и 30 тысяч рублей.