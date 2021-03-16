Якутянин, приехавший в Салехард для сбыта наркотиков, отправится в колонию Фото: Ольга Крыльцова

Салехардский суд вынес приговор в отношении 26-летнего жителя Республики Саха (Якутия). Он признан виновным в покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере.

Было установлено, что в 2020 году осужденный вступил в организованную группу, занимающуюся распространением наркотиков через интернет. Решив заработать побольше денег, молодой человек приехал из Якутска в Салехард, чтобы разложить крупные партии наркотика на множество мелких закладок.

Однако план злоумышленника потерпел неудачу - его задержали сотрудники полиции. При обыске у него обнаружили более 500 граммов синтетического наркотика.

В итоге мужчина получил семь лет в исправительной колонии строгого режима. Также ему назначен штраф в сто тысяч рублей.

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