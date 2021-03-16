В Губкинском осудили рецидивиста, который в очередной раз попался на пьяной езде Фото: Ольга Крыльцова

Губкинский суд вынес приговор в отношении ранее судимого местного жителя. Он признан виновным в угоне автомобиля и управление им в состоянии опьянения. Кроме того, ранее мужчину уже ловили за рулем после изрядной порции спиртного.

- Установлено, что мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения на территории города, совершил угон автомобиля. Позднее злоумышленник задержан сотрудниками ДПС, - рассказали в пресс-службе прокуратуры ЯНАО.

В итоге необдуманный поступок обернулся для мужчины штрафом в размере 210 тысяч рублей. Также его лишила права управления транспортными средствами сроком 2 года и 6 месяцев.

Напоминаем, что недавно на таком же нарушении попался житель Нового Уренгоя. Ему грозит лишение свободы на срок до двух лет.