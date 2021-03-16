Житель Ноябрьска снял в банкомате более миллиона и перевел деньги мошенникам Фото: Вера Зенина

Несмотря на ежедневные призывы быть бдительными и не совершать операций по просьбам сомнительных лиц, количество преступлений, связанных с кражей денег с банковских карт и электронных средств платежа, не уменьшается.

За прошедшую неделю, с 9 по 14 марта, зарегистрировано 30 подобных преступления, ущерб от которых превысил 4,7 миллиона рублей.

Одним из наиболее распространенных способов обмана остается получение всех данных карты под различными предлогами: блокировка, внесение предоплаты за приобретаемый товар и прочее.

Очередной жертвой мошенников стал житель Ноябрьска, которому позвонил мошенник, представившийся сотрудником безопасности банка. Далее он сообщил, что с карты мужчины пытаются списать деньги под предлогом отмены незаконного списания денежных средств. Чтобы этого избежать, необходимо обналичить всю сумму, превышающую миллион рублей, а затем перевести их частями на предоставленные банковские счета. Когда мужчина перечислил деньги, лжесотрудник перестал выходить на связь.

По данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Призываем граждан быть бдительными и внимательными, ни при каких обстоятельствах не передавайте данные банковских карт.

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