Ямал вошел в тридцать лучших регионов России по реализации нацпроекта «Образование»

Фото: департамент образования ЯНАО

Ямальская делегация приняла участие во Всероссийском совещании региональных ведомственных проектных офисов «Национальный проект «Образование»: цели, задачи, показатели. Путь к результату». Организаторами выступили Министерство просвещения РФ и Академия Минпросвещения России .

В составе делегации от Ямала приняли участие: заместитель директора департамента образования Марат Ныкышов, а так же начальник отдела реализации национальных проектов департамента образования Александра Предеина.

На совещании обсуждались особенности реализации федеральных проектов: «Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Цифровая образовательная среда», «Молодые профессионалы» и «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации».

Далее регионы обменялись информацией о реализации региональных проектов и презентовали свои лучшие практики.

В итоге Ямал вошел в тридцать лучших субъектов по достижению целей, показателей и результатов реализации национального проекта «Образование».