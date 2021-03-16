На Ямале появятся новые меры поддержки для предпринимателей

Фото: правительство ЯНАО

Директор департамента экономики Ямала Светлана Гусева подвела итоги кампании по поддержке предпринимателей в прошлом году и рассказала о новых мерах, которые начнут действовать в ближайшее время.

В прошлом году, из-за пандемии коронавируса, в округе оперативно разработали четыре пакета мер поддержки. Помощь оказывалась по пяти направлениям: прямая финансовая поддержка, налоговые и имущественные льготы, административная помощь в виде упрощенного порядка получения лицензий, а также социальная помощь по созданию и сохранению рабочих мест для населения. В итоге поддержку получили 70 процентов предпринимателей из наиболее пострадавших отраслей.

В 2021 году запускаются новые меры поддержки: сопровождение инвестиционных проектов и помощью в подключении к сетям. Также планируется ввести гранты для самозанятых, компенсацию расходов на приобретение франшиз и выплату роялти, компенсацию кадастровых работ.

- В период пандемии мы поняли как важно, чтобы предприниматели могли в два клика получить поддержку в электронном виде, не тратя время на походы в офис и сбор документов. Поэтому мы и дальше планируем развивать цифровые сервисы с использованием электронной подписи, - сообщила Светлана Гусева.

Также она добавила, что во всех крупных городах Ямала появятся представительства регионального центра «Мой бизнес», где предприниматели смогут оформить поддержку, получить консультацию или пройти обучение. Сейчас офисы есть в Салехарде, Новом Уренгое, Ноябрьске и Губкинском.