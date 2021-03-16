Фото: администрация Ямальского района

В Яр-Сале открылась кафе-пекарня «Плюшкин». Там готовят ржаной, пшеничный, бородинский и деревенский хлеб, тандырные лепешки по грузинскому, армянскому и узбекскому рецептам, пиццу, сэндвичи и сладкую выпечку.

Как рассказали в администрации Ямальского района, «Плюшкин» - это не просто пекарня, но и кафе. Прийти сюда можно по любому случаю: согреться после долгой прогулки, отпраздновать семейный праздник или просто встретиться с друзьями. Кафе получилось очень уютным, над его интерьером трудился профессиональный дизайнер.

Кстати, инициатива создания кафе-пекарни принадлежит предприятию «Ямальские Олени». По словам его директора Евгения Мальцева, были отобраны самые разнообразные рецепты выпечки, чтобы каждый нашел здесь что-то для себя.

Находится новое заведение по адресу: ул. Советская, 19. Часы работы с 10:00 до 22:00.

В скором времени новые кафе-пекарни появятся и в других поселениях Ямальского района.