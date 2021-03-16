На Ямале беспилотники патрулируют загородные трассы

Фото: правительство ЯНАО

На Ямале беспилотник «Орлан-10» провел авиамониторинг участка дороги Сургут - Салехард и участка зимника Аксарка - Салемал - Панаевск - Яр-Сале. Работа проводилась для снижения ДТП и отслеживания техники, занятой очисткой трасс от снега.

- После неблагоприятных погодных условий техника вышла на очистку дорог. К сожалению, не везде есть хорошая сотовая связь и из-за этого сведения системы ГЛОНАСС от подрядных организаций приходят не сразу, а при помощи беспилотной авиации удается в онлайн-режиме отслеживать работу дорожной техники и наличие сильных снежных заносов на дороге, - рассказал специалист технического надзора дорожной дирекции ЯНАО Андрей Шишкин.

Всего на вооружении спасателей три беспилотных летательных аппарата и восемь квадрокоптеров легкого класса. Они патрулируют территорию Ямала по западной и юго-западной части округа. Основное направление работы беспилотников - проведение поисково-спасательных работ и обнаружение природных пожаров.

В воздухе «Орлан-10» может находиться до 10 часов, его средняя скорость - 80-90 км/ч.

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