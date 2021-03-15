Житель Ямала, зарезавший собутыльника и едва не убивший подругу, отправится в тюрьму Фото: Ольга Крыльцова

В Ямальском районе вынесли приговор в отношении мужчины. Он признан виновным сразу в двух преступлениях - убийство и угроза убийством.

Происшествие случилось 16 ноября 2020 года в селе Новый Порт. По данным следствия, в тот день в квартире местной жительницы собралась компания сельчан, употреблявших алкоголь. В ходе застолья 41-летний мужчина затеял скандал с одним из гостей, а затем, разгоряченный спиртным, ударил потерпевшего ножом в шею. Видя, что соперник не подает признаков жизни, преступник, наставив нож на хозяйку, пригрозил, что убьет ее, если она обратится в полицию. Испугавшись за свою жизнь, северянка помогла перенести труп на окраину поселка и закопать в снег.

За свое преступление мужчина получил девять лет в колонии строгого режима.