Коренные ямальцы прошли обследование на Дне Оленевода в Надыме

Фото: правительство ЯНАО

Коренные ямальцы прошли бесплатное комплексное обследование на Дне Оленевода в Надыме. Оно проходило в рамках проекта «Будь здоров, тундровик!», которое организует Ямальский центр общественного здоровья и медицинской профилактики

Диагностика включала компьютеризированный скрининг сердца, оценку функций дыхательной системы, определение артериального давления, уровня глюкозы и холестерина крови, а также другие важные исследования. Все пациенты получили «Карту здорового образа жизни» и рекомендации врачей.

Также специалисты центра вместе с ребятами надымского медицинского класса и «серебряными» волонтерами провели на площади большую информационно-просветительскую работу.

- День оленевода для многих коренных северян - это не только праздник, но и удачная возможность проверить свое здоровье. Сейчас многие коренные жители переходят на европейский тип питания. Именно поэтому среди факторов риска развития заболеваний чаще всего встречается употребление вредных продуктов, - рассказал главный врач окружного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Сергей Токарев.

Отметим, что подобные обследования проводятся уже 12 лет. Сначала они проходили в одной из школ Надыма, но с приобретением передвижного медицинского комплекса диагностики стало возможна в любых удобных для жителей местах.