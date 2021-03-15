Заместитель директора тазовской школы-интерната оказался замешан в махинации с контрактами

Заместитель директора тазовской школы-интерната оказался замешан в махинации с госконтрактами Фото: Ольга Крыльцова

Прокуратура Тазовского района обнаружила нарушения в деятельности МКОУ «Тазовская школа-интернат». Оказалось, что образовательное учреждение нарушило контрактную систему в сфере закупок. Оно заключило сразу семь договоров подряда на ремонт пожарного водоема общей стоимостью более 3,9 млн. рублей.

- Этот указывает на дроблении контрактов для их дальнейшего заключения с единственным поставщиком, что является административным правонарушением, - рассказали в пресс-службе ведомства.

В связи с этим прокурор возбудил в отношении должностного лица административное дело по ч. 2 ст. 7.29 КоАП РФ. По результатам его рассмотрения заместитель директора обязан оплатить штраф в размере 50 тысяч рублей.