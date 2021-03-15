Жителей Салехарда приглашают на вакцинацию от коронавируса Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Жителей Салехарда приглашают на вакцинацию от коронавируса. Она проходит в поликлинике по ул. Мира, 39 в кабинет № 109. График работы: с 11:00 до 16:00 часов (перерыв с 12:00 до 12:30.

Прививку можно делать только лицам старше 18 лет, ранее не болевших COVID-19.

Также вакцинация будет проходить с 15 по 17 марта в культурно-деловом центре по адресу ул. Арктическая, 1. Там оборудован специальный прививочный пункт. Режим работы: с 09:00 до 14:00 часов.

Запись на вакцинацию доступна по телефону колл-центра: 9-93-97, на портале Госуслуг и в Единой электронной регистратуре ЯНАО. При себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС и полис ОМС.

Напоминаем, что на сегодняшний день, 15 марта, в окружной столице зарегисрирован один случай заражения, а по региону - 27.