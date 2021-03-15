В Губкинском выдали детские реабилитационные сертификаты с новыми условиями

Фото: администрация Губкинского

Двум семьям Губкинского, в которых воспитываются дети с ограниченными возможностями здоровья, вручили сертификаты на прохождение реабилитации, действующие по новым правилам.

Ранее родители детей-инвалидов обратились к губернатору Дмитрию Артюхову и рассказали, что зачастую не успевают использовать сертификат, так как он действует лишь до достижения ребенком пяти лет. В связи с этим было решено пересмотреть действующие условия.

Теперь получить сертификат можно до семи лет, а распорядиться деньгами можно в течение пяти лет с момента его выдачи. Напоминаем, что единоразово можно получить возмещение на 150 тысяч рублей. Остальные средства можно возместить при последующих обращениях до полного использования средств сертификата.

Всего на Ямале с начала 2020 года уже вручили 55 реабилитационных сертификатов с новыми условиями использования. Из них 32 уже реализованы.