«Обь-Иртышское речное пароходство» открыло продажу билетов на паромы из Салехарда в Приобье

Фото: правительство ЯНАО

На Ямале стартовала продажа билетов на паромы по маршруту Приобье-Салехард-Приобье. Их можно приобрести на сайте перевозчика, а с 1 апреля и в кассах продаж.

Как и в прошлую навигацию, в 2021 году будут работать два перевозчика: ПАО «Обь-Иртышское речное пароходство» (четыре парома) и индивидуальный предприниматель Сергей Сандулов (три парома «Победа»).

Расписание останется прежним: паромы будут отправляться ежедневно. Выход первого судна из Приобья в Салехард запланирован на 27 мая, в обратном направлении - 29 мая. Окончательная дата будет известна после вскрытия рек, которая происходит в третьей декаде мая.

- Покупая билет, автовладельцы могут выбрать рейс на традиционном пароме с пометкой «Стандарт» либо на модернизированном судне «Комфорт», где доплата взимается только за спальное место. Некоторые пассажиры не пользуются спальными местами парома, в таком случае никакие дополнительные расходы наши клиенты не несут, - рассказал представитель ООО «Межрегионфлот» Сергей Поляков.

На паромах «Победа» имеется Wi-Fi, установлены камеры на въезде, в павильоне и по бортам судна. На паромах ПАО «Объ-Иртышское речное пароходство» также установлены камеры. Посмотреть его местонахождение в режиме реального времени можно на официальном сайте компании.

Где купить билеты:

ПАО «Обь-Иртышское речное пароходство» - на сайте oirp.ru

ИП Сандулов С.Г. - на сайте art-parom.ru.