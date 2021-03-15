«Волонтеры Арктики» стали лучшим эковолонтерским отрядом России

Фото: правительство ЯНАО

Отряд «Волонтеры Арктики», относящийся к межрегиональной общественной экосоциологической организации «Зеленая Арктика», стал победителем III Всероссийского конкурса «Лучший эковолонтерский отряд» в номинации «Мусору - нет!». Церемония награждения проводилась в режиме онлайн.

В номинации рассматривались проекты по очистке территорий от мусора и выявлению несанкционированных свалок, а также успешные практики селективного сбора отходов.

В состязании за право стать лучшим эковолонтерским отрядом включились многие объединения добровольцев. На конкурс поступило 1 178 заявок из 78 регионов России.

- Мы очень рады получить награду Всероссийского конкурса. Это заслуга каждого, кто принял участие в экспедициях «Зеленой Арктики», тех подготовленных ребят, проверенных на деле, кто отдыху на жарких курортах предпочитает труд на Крайнем Севере, - рассказал председатель МОЭО «Зеленая Арктика» Евгений Рожковский.

Сейчас организаторы планирует создать фильм, в котором покажут деятельность всех участников конкурса.