Ямал представят на туристической выставке «MITT-2021»

Фото: правительство ЯНАО

Делегация Ямала примет участие в Международной туристической выставке «MITT-2021», которая пройдет в Москве с 16 по 18 марта на площадке «Крокус Экспо». В составе делегации - представители туротрасли региона, окружного департамента молодежной политики и туризма, а также агентства по развитию регионального туризма, туристско-информационного центра.

Большая часть программы форума посвящена вопросам развития индустрии гостеприимства в постковидный период, а также цифровизации отрасли. Отдельный зал будет отведен под экспозицию регионов России. Ямал представят единым информационным стендом, где можно познакомиться с туристическим потенциалом округа.

Как рассказал директор департамента молодежной политики и туризма ЯНАО Наиль Хайруллин, россиян пока не сильно интересуют туристические маршруты по Арктике, но положительная тенденция уже видна. С начала послаблений ямальские туроператоры почувствовали повышенный спрос на организованные туры. В связи с этим власти продолжают активную работу над продвижением Ямала в сфере туризма.

На данный момент ямальские туроператоры предлагают гостям и жителям региона летние программы. Для северян актуальны туры выходного дня - восхождение на ледник Романтиков и знакомство с промышленной историей освоения полуострова, а для гостей из других регионов - многодневные туристические маршруты. Например, экспедиция на север Полярного Урала «Крайняя Восточная точка Европы».

С летними новинками и традиционными маршрутами можно ознакомиться на сайте visityamal.ru.