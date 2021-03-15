Число заболевших коронавирусом на Ямале на 15 марта 2021 года увеличилось на 27 человек

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Жители Ямала продолжают болеть COVID-19. За минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 27 человек, с начала периода - 37 598.

Из общего числа болеющих 152 жителя госпитализировано с внебольничными пневмониями и коронавирусом, 11 из них - в тяжелом состоянии, 2 - находятся на ИВЛ, 0 - скончались. Таким образом, общее число погибших составляет 404 человека.

Кроме того, за сутки выявлено 6 новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов, за весь период - 5 881 человек.

В населенных пунктах Ямала произошло 21 заражение COVID-19.

Наибольшее число заболевших в Новом Уренгое - 12.

Далее идут Надымский и Пуровский районы - 2.

Замыкают список: Ноябрьск, Салехард, Губкинский, Лабытнанги и Ямальский район - 1.

Всего в регионе провели 299 тестов в 23 лабораториях.

Излечился от коронавируса 51 человек, за весь период - 35 963.

В России на сегодняшний день зарегистрировано 9 437 человек с COVID-19, из них 1 077 (11,4%) - без каких-либо признаков болезни, с начала периода - 4 400 045. Выздоровевших - 8 447, за весь период - 4 003 576. Умерших - 404, с начала периода - 92 494.