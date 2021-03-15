Пожилой салехардец пострадал при пожаре в многоквартирном доме

Фото: МЧС России по ЯНАО

В Салехарде произошел пожар в многоэтажном доме № 35б по ул. Броднева. Как рассказали в пресс-службе МЧС Росс по ЯНАО, сообщение о возгорании поступило 15 марта в 08:15 утра.

Когда пожарные прибыл на место, из окна квартиры на втором этаже валил густой дым. Не медли ни секунды, спасатели приступили к тушению. Чтобы справиться с огнем, им понадобилось 35 минут. Также были эвакуированы десять человек .

К сожалению, не обошлось без пострадавших. Один человек, 80 летний мужчина, отравился угарным газом, его доставили в медицинское учреждение.

- В тушении пожара участвовали 18 человек личного состава и 5 единиц спецтехники МЧС. Огонь повредил квартира на площади 30 квадратных метров, - добавили в ведомстве.

Сейчас на месте происшествия работают дознаватели МЧС. Им предстоит установить причину пожара и ущерб.