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Общество15 марта 2021 10:20

В Приуральском районе выбрали лучшего школьного повара

В нем участвовали сотрудники из 11 образовательных организаций
Марина Прохорова
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Фото: правительство ЯНАО

В Приуральском районе прошел конкурс профессионального мастерства, в котором участвовали повара школ и детских садов из 11 образовательных организаций. Они демонстрировали свои умения в приготовлении блюд из мяса северного оленя.

Отметим, что такой конкурс проводится в Приуралье впервые. Его цель - выявить талантливых и творческих поваров, а также повысить роль и значимость профессии.

Мясо северного оленя, которое стало основным ингредиентом, выбрали не случайно: в подборе сырья для детского питания приоритет отдается качественной продукции от местных производителей, а само мясо оленя - диетический и экологически чистый продукт.

Победителем конкурса стала повар из белоярской школы Наталья Вараксина.