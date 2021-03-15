В Приуральском районе выбрали лучшего школьного повара

Фото: правительство ЯНАО

В Приуральском районе прошел конкурс профессионального мастерства, в котором участвовали повара школ и детских садов из 11 образовательных организаций. Они демонстрировали свои умения в приготовлении блюд из мяса северного оленя.

Отметим, что такой конкурс проводится в Приуралье впервые. Его цель - выявить талантливых и творческих поваров, а также повысить роль и значимость профессии.

Мясо северного оленя, которое стало основным ингредиентом, выбрали не случайно: в подборе сырья для детского питания приоритет отдается качественной продукции от местных производителей, а само мясо оленя - диетический и экологически чистый продукт.

Победителем конкурса стала повар из белоярской школы Наталья Вараксина.