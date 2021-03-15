«Квартира и лифтовый холл»: в выходные на Ямале произошло несколько пожаров

Фото: МЧС России по ЯНАО

Прошедшие выходные на Ямале не обошлось без чрезвычайных ситуаций.

Так, в Лабытнанги загорелась квартира в многоэтажном доме по ул. Первомайская. Как рассказали в пресс-службе МЧС России по ЯНАО, сообщение о возгорании поступило 14 марта в 15:10, а в 15:50 пожар был ликвидирован. Горела отделка квартиры на площади 12 квадратных метров.

Фото: МЧС России по ЯНАО

Еще один пожар случился в Ноябрьске. На проспекте Мира в многоквартирном жилом доме загорелся мусор в помещении лифтового холла. На тушение выезжали 11 человек и 4 единицы спецтехники, эвакуация жильцов не понадобилась.

В обоих случаях на месте работали дознаватели МЧС. Причины пожаров и ущерб устанавливаются.