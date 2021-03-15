Ноябрьская школы №3 вошла в топ-100 федерального проекта

Фото: администрация Ноябрьска

Ноябрьская школа № 3 вошла в топ-100 федерального проекта «Школа новых технологий», который реализуется в рамках нацпроекта «Образование». Он нацелен повысить квалификацию педагогов, что позволит внести положительные изменения в обучение детей.

В связи с этим команда школы прошла независимую предметную диагностику в формате ЕГЭ по физике, информатике, биологии и математике, а с 10 марта педагоги приступили к обучению.

- Они научатся эффективно управлять новым образовательным пространством, планируется «перезагрузка» последней четверти текущего учебного года. Педагоги получат адресную методическую поддержку Академии Минпросвещения России и регионального института развития образования, - рассказали в городской администрации.

Полученные знания педагоги смогут сразу же применить на практике в работе с учениками, родителями и социальными партнерами школы.