В Тарко-Сале задержали рецидивиста, который устроил аварию и вымогал деньги на ремонт своего авто Фото: Ольга Крыльцова

В полицию Пуровского района обратился 32-летний житель Свердловской области. Он рассказал, что некий человек заставил отдать ему 480 тысяч рублей, угрожая расправой. Сотрудники тут же приступили к поискам злодея, объявив его в федеральный розыск.

По словам потерпевшего, 6 декабря 2020 года он попал в аварию на автодороге Сургут - Салехард. Однако виновником ДТП оказался как раз вымогатель, нарушивший правила дорожного движения. Далее злоумышленник, используя надуманный повод, избил водителя большегруза и потребовал отдать ему деньги для ремонта своего автомобиля. Далее подозреваемый заставил мужчину проехать с ним в один из гаражей Тарко-Сале, где продолжил угрожать. Опасаясь за свою жизнь и здоровье, мужчина все же отдал деньги.

- Преступника задержали 8 марта 2021 года. Им оказался ранее судимый 34-летний житель Тарко-Сале. Во время ареста он попытался скрыться, вел себя агрессивно и оказывал сопротивление, - сообщили в пресс-службе УМВД России по ЯНАО.

Сейчас мужчина заключен под стражу. Также возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 163 УК РФ «Вымогательство, совершенное с применением насилия, в крупном размере».