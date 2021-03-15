Прокуратура Ямальского района выявила две аптеки, которые работали с грубыми нарушениями Фото: Ольга Крыльцова

Прокуратура Ямальского района проверила наличие лекарств в местных аптеках. Оказалось, что в МП «Ямальская фармация» и ООО «Алеком», расположенных в Яр-Сале, отсутствовал минимальный перечень препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи.

- В связи с этим в адрес руководителей организаций были внесены представления об устранении нарушений, которые были исправлены, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Тем не менее, два виновных должностных лица привлекли к дисциплинарной и административной ответственности. В последнем случае причиной стали грубые нарушения, а именно - осуществление предпринимательской деятельность без образования юридического лица. Руководителям вынесены предупреждения и назначены штрафы в размере 5 тысяч рублей.