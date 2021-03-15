В Пуровском районе «Камаз» с прицепом убил водителя фуры

Фото: Госавтоинспекция Ямала

На Ямале произошла смертельная авария с участием двух большегрузов. Происшествие случилось 14 марта на 23 километре автодороги Коротчаево - Тазовский в Пуровском районе.

Как рассказали в окружной Госавтоинспекции, около 21:58 вечера водитель «КАМАЗа» с полуприцепом не учел скорость движения, а также дорожные и погодные условия, из-за чего полуприцеп оказался на встречной полосе, где столкнулся с машиной

«Mercedes-Benz Actros». В результате ДТП водитель последнего погибАктрос» погиб, а его пассажир получил травмы.

Напоминаем, что за прошедшие сутки на ямальских дорогах зарегистрировано 15 аварий, а с начала года - 1 214. В них погибли 9 человек и 55 травмированы, в том числе 3 детей.

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