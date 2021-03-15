«Плюшкин»: в Ямальском районе откроют сеть кафе-пекарен

Фото: личная страница Андрея Кугаевского в соцсетх

В селе Яр-Сале появится небольшая кафе-пекарня, где можно будет выпить чашечку ароматного чая или кофе с вкуснейшей выпечкой. Об этом рассказал глава Ямальского района Андрей Кугаевский в своих соцсетях.

- Любовь к свежему, еще теплому хлебу у меня сохранилась с детства. Именно поэтому возникла идея создания небольшого кафе-пекарни, где можно не только купить свежеиспеченный хлеб, но и выпить чашечку ароматного чая или кофе с хрустящим круассаном. Уверен, что вы, дорогие мои подписчики, сейчас тоже от этого не отказались бы, - отметил глава муниципалитета.

Также он добавил, что реализация данного проекта начнется с Яр-Сале, а в дальнейшем продолжится и в других поселках района.

- Уже провели тестовую выпечку и надо сказать, что результат меня порадовал. Ждем открытия на этой неделе. Хлеб - всему голова, а вкусный хлеб - это еще и настроение с утра и на весь день, - сообщил Андрей Кугаевский.