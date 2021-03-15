Победу в региональном этапе роботехнического форума «ИКаРенок»-2021 одержала команда из Салехарда

Фото: администрация Салехарда

В Лабытнанги подвели итоги VI регионального отборочного этапа Всероссийского робототехнического форума «ИКаРёнок», который прошел в дистанционном режиме.

Всего участвовало пять команд, ставших победителями и призерами муниципальных отборочных этапов. Это ребята из Салехарда, Лабытнанги и Ямальского района. Они соревновались в номинациях «Защита творческого проекта» и «Инженерная книга».

Абсолютным победителем VI регионального отборочного этапа стала салехардская команда «Ямалик» из детского сада «Золотой ключик». Малыши продемонстрировала творческий подход к выполнению проекта и высокое качество исполнения инженерной книги. Кроме того, команда одержала победу в номинации «Лучший исследовательский проект».

Также по итогам форума победителем в номинации «Лучшее инженерное решение для братьев наших меньших» стала еще одна салехардская команда - «Оба-На» из детского сада «Кристаллик».