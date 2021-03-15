В округе выдали юбилейный набор «Малышу Ямала»

Фото: правительство ЯНАО

В регионе продолжается выдача наборов «Малышу Ямала». По состоянию на 11 марта их получили 12 тысяч младенцев. Напоминаем, что это дополнительная мера поддержки, реализуемая по инициативе губернатора Дмитрия Артюхова.

Комплект самых необходимых детских принадлежностей начали раздавать новорожденным с 1 июня 2019 года. Там есть самые необходимые для младенца предметы и одежда на первый год жизни.

- Опираясь на опыт и отзывы родителей, хочу отметить, что наборы действительно очень нужные. Сегодня мы рады вручить молодым родителям юбилейный подарок: 12 тысяч наборов - это 12 тысяч детей, наших маленьких ямальцев, - рассказал руководитель Перинатального центра Салехардской окружной больницы Алексей Денисов.

За время акции список вещей немного обновился. В 2019 году в коробке было 44 предмета, сейчас - 47. Дополнения и изменения вносятся по желаниям и отзывам мамочек. Подарок вручают не только семьям, где родился ребенок, но и семьям, которые взяли под опеку или усыновили малыша в возрасте до двух месяцев.

Также в минувшем году упростили условия получения коробки. Теперь претендовать на подарок могут все дети, родившиеся на Ямале и зарегистрированные в ЗАГСе региона, а не только семьи с местной пропиской. Подарок вручается при выписке из роддома или в органах ЗАГС.