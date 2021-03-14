Число заболевших коронавирусом на Ямале на 14 марта 2021 года увеличилось на 28 человек Фото: pixabay.com

По сообщению Оперативного штаба на Ямале за сутки зарегистрировано и лабораторно подтверждено 28 новых случаев заболевания COVID-19. За весь период пандемии зафиксировано 37 571 случай новой коронавирусной инфекции.

Кроме того, 177 пациентов – госпитализированы с COVID-19 и внебольничными пневмониями. В тяжелом состоянии находятся 10 пациентов, 2 человека с подтверждённым COVID-19 подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. За сутки проведено 2986 тестов в 23 лабораториях, за весь период прошли обследование 1 447 618 человек. За сутки выявлено 2 новых случая среди вахтовых рабочих из других регионов, за весь период выявлено 5 875 вахтовиков с коронавирусом.

По данным Управления Роспотребнадзора по ЯНАО: 26 новых случаев коронавируса за сутки зафиксировано в муниципальных образованиях автономного округа, за весь период пандемии 31 696 случаев.

В Новом Уренгое – 16 случаев за сутки, за весь период выявлено 6 448 человек. В Ноябрьске за сутки зарегистрировано 2 человека с ковидом, за весь период там зафиксировано 4 224 случая. В Салехарде – 1 за сутки, с марта число заболевших - 3 423.

Также коронавирус выявлен в Надымском районе – 2, за весь период – 3 367. В Пуровском районе – 3 человека, за весь период – 3 259 человек. В Муравленко и Лабытнангах по 1 случаю, за весь период – 2 834 и 1 887 случаев соответственно.

В других муниципальных образованиях ЯНАО новых случаев нет.

К сожалению за сутки зафиксирован один летальный случай: скончался 61-летний мужчина в Ноябрьске. Всего за период пандемии в округе от коронавируса умерло 404 человека. Но есть и хорошие новости: 53 человека выздоровело за сутки, за весь период выписано по выздоровлению 35 912 жителей Ямала.