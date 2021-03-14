«СтихиЯмала»: В ЯНАО стартовал конкурс стихотворений собственного сочинения Фото: pixabay.com

Национальная библиотека Ямала объявила о старте открытого конкурса стихотворений собственного сочинения «СтихиЯмала».

Участвовать в конкурсе могут все желающие, без возрастных и территориальных ограничений. Основная номинация конкурса – «Стихотворение собственного сочинения». Главные условия конкурса: поэтические работы, направляемые на конкурс, должны быть выполнены на любом языке и посвящены Ямалу. Стихотворения оцениваются исходя из их художественных достоинств и творческой индивидуальности.

Кроме того, они должны отражать этнические, культурные, географические, исторические и иные особенности региона. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 1 июня. В июне состоится отбор произведений и формирование шорт-листа с организацией «слепых прослушиваний», а финал конкурса с объявлением победителей пройдет в сентябре. Победитель конкурса получит денежное вознаграждение и диплом.

Подробности и условия участия в конкурсе можно узнать на корпоративном информационно-библиотечном портале ЯНАО.