Воспитатели из Ноябрьска отправились на «КиВиН-2021» Фото: группа администрации Ноябрьска

Воспитатели детского сада «Мальвина» из Ноябрьска вместе с авторской группой Молодёжного центра «Современник» отправились на 32-ой Международный фестиваль «КиВиН-2021» в городе Сочи. Это самое ожидаемое событие для всех кавээнщиков и любителей игры, которое впервые пройдет в марте, а не в январе.

Команда КВН «ПК» покажет, что воспитатели не только находят общий язык с детьми, но и с огромным залом, который точно будет очень громко смеяться от искромётного юмора этих прекрасных дам.

С 11 по 22 марта 2021 года город Сочи в очередной раз примет тысячи молодых людей, увлеченных игрой КВН. «КиВиН» ежегодно собирает порядка 500 команд со всей России и других стран, а это несколько тысяч кавээнщиков.

В течение двух недель творческие команды будут не только показывать свои лучшие выступления, но и посещать мастер-классы и тренинги. Главное на фестивале – это общение и возможность работать вместе, в одной команде.