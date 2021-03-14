В Новом Уренгое наградили призеров олимпиады по вопросам избирательного права Фото: Администрация города Новый Уренгой

В Новом Уренгое наградили призёров и участников регионального отборочного этапа Всероссийской олимпиады школьников по вопросам избирательного права.

Призерами стали: Арина Осмоловская из 11-й школы, Тимур Джуккаев – старшеклассник средней школы №4 и ученик школы №3 Кирилл Хаустов. Как сообщила секретарь территориальной избирательной комиссии Наталья Литвин, в Новом Уренгое наибольшее количество призёров олимпиады, что, несомненно, является гордостью и достижением как школьников, так и работников избиркома газовой столицы. Стоит отметить, что во Всероссийской олимпиаде приняли участие 15 детей из 10 и 11 классов школ Нового Уренгоя.

Напомним, мы писали ранее о том, как в Салехарде проходил муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников. Они отвечали на вопросы в области астрономии, мировой художественной культуры, математики, французского языка и биологии.