Погода на Ямале на 14 марта: местами небольшой снег Фото: Виктория Терина

В субботу, 14 марта, по прогнозам метеорологов в округе переменная облачность, местами небольшой снег, по западу преимущественно без осадков. Ветер западный, юго-западный 7-12 м/с. Днем -7…-12 °С, местами -17…-22 °С, температура воздуха ночью -17…-22 °С, при прояснении -27…-32 °С.

В Салехарде: Днем -9, ночью - 12. Небольшой снег, ветер западный 2-5 м/с.

Ноябрьск: Днем -10, ночью -11, небольшой снег. Ветер юго-западный 4-8 м/с.

Надым: Облачно с прояснениями и небольшой снег. Днем -8, ночью -12. Ветер западный 4-7 м/с.

Новый Уренгой: Пасмурно, небольшой снег. Днем -12, ночью -16. Ветер западный 4-7 м/с.

Губкинский: Небольшой снег. Днем -9, ночью -12. Ветер юго-западный 4-8 м/с.

Тарко-Сале: Небольшой снег. Днем -9, ночью -13. Ветер юго-западный 4-7 м/с.

Лабытнанги: Пасмурно, небольшой снег. Днем -8, ночью -14. Ветер юго-западный 2-5 м/с.

Муравленко: Небольшой снег. Днем -9, ночью -10. Ветер юго-западный 5-7 м/с.