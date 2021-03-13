В ямальском СОК «Олимп» проводят соревнования по дартсу и настольному теннису. Фото - Администрация Шурышкарского района в ВК.

СОК «Олимп» стал площадкой проведения соревнований по дартсу и настольному теннису в зачет спартакиады ЯНАО 2021 года.

– Рад приветствовать участников и представителей муниципальных образований. Обычно говорят, что утро надо начинать с зарядки, а мы начинаем с соревнований. Шурышкарский район впервые принимает Сельские спортивные игры. Желаю, чтобы эти игры вам запомнились, – поздравил с открытием соревнований исполняющий полномочия главы Шурышкарского района Олег Попов.

Участниками стали спортсмены 4 сельских районов округа: Красноселькупский, Приуральский, Тазовский и Шурышкарский. Итоги будут подводиться в общекомандном зачёте и в индивидуальном первенстве. Завершатся состязания 14 марта.

Стоит отметить, что соревнования проводятся в рамках регионального проекта "Спорт - норма жизни" национального проекта «Демография».