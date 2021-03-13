В Муравленко родителям новорожденных вручили 319 подарочных наборов «Малышу Ямала». Фото - Муравленковский день в ВК.

В Муравленко родителям новорожденных вручили 319 подарочных наборов «Малышу Ямала». Такая мера социальной поддержки реализуется по инициативе губернатора Ямала Дмитрия Артюхова и в рамках национальной программы «Десятилетие детства» с июня 2019 года. Коробку получают все родители младенцев, родившихся на территории округа, получившие свидетельство в ЗАГСе.

В подарок входят необходимые для младенца предметы, которые используются в первый год его жизни: зимний и демисезонный комбинезоны, пеленки, распашонки, бутылочки, термометр. Сама коробка, в которой имеется матрас, может использоваться как люлька – сначала в ней было 44 наименования предметов, в прошлом году добавлена папка для документов, термометр для воды. Необходимость предметов обсуждалась с мамами округа, учитываются замечания и предложения.

Сейчас стоимость коробки составляет 20 тысяч рублей, средства предусмотрены в окружном бюджете. На Ямале новорожденным выдано 12 тысяч подарочных наборов.