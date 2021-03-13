В Новом Уренгое находчивый водитель установил на машину спецсигналы. Фото - Госавтоинспекция Ямала в ВК.

В Новом Уренгое привлекли к ответственности водителя, который установил на свой автомобиль устройство для подачи специальных световых сигналов. Так делать нельзя.

Автомобиль «Тойота» с установленным устройством для подачи специальных световых сигналов синего и красного цвета на передней части был обнаружен 15 февраля в одном из дворов города экипажем ДПС выявлен.

– Действия водителя по установке такого устройства нарушают требования пункта 11 Основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации, – сообщили в управлении Госавтоинспекции по Ямалу.

По решению мирового суда вина автовладельца по незаконной установке устройства для подачи специальных световых сигналов синего и красного цвета была полностью доказана. Мужчине назначено административное наказание.