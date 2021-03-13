Ямальские росгвардейцы не допустили краж из супермаркетов. Фото - Росгвардия по ЯНАО в ВК.

На Ямале за прошедшую неделю сотрудники Росгвардии более 130 раз выехали по сигналу тревоги с охраняемых объектов. Проведена 241 проверка граждан, в ходе которых составлено 34 административных протокола за выявленные нарушения установленных правил оборота оружия.

Из незаконного оборота сотрудниками Росгвардии изъято 11 единиц гладкоствольного оружия, две нарезного, и столько же огнестрельного оружия ограниченного поражения. Добровольно сдано 39 единиц оружия.

– В различных муниципальных образованиях арктического региона сотрудники вневедомственной охраны теруправления Росгвардии осуществили более 130 выездов по сигналу «Тревога», при этом краж имущества с объектов, находящихся под охраной, не допущено, – рассказали в пресс-службе Росгвардии по ЯНАО.

За различные административные правонарушения стражами правопорядка были задержаны 58 граждан. Все они впоследствии были переданы для дальнейшего разбирательства сотрудникам полиции. За совершение уголовных преступлений задержаны двое граждан. Один из них, как удалось установить стражам правопорядка, находился в федеральном розыске по подозрению в вымогательстве, совершенном группой лиц.