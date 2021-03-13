Жители Тарко-Сале узнают о важности сортировки отходов. Фото - Администрация Пуровского района в ВК.

Жители Тарко-Сале узнают о важности сортировки отходов. Районный экоцентр Хэлаку продолжает работу по внедрению системы раздельного сбора мусора в городе.

– Помимо акций по сортировке отходов, активисты центра проводят просветительскую работу с населением. Так, 13 марта лекцию о раздельном сборе мусора как способе повышения экологического самосознания населения расскажет приглашенный эксперт – доцент кафедры охраны окружающей среды Пермского национального исследовательского политехнического университета Александр Сурков. Также в рамках занятия Александр Анатольевич ответит на все вопросы, касающиеся сбора и сортировки отходов, – рассказали администрации Пуровского района.

На эколекцию приглашаются все желающие. Мероприятие пройдет на базе МБУК «ПРЦНК», начало в 14.00. Вход свободный. Справки по телефону: 89129100515.