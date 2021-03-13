Число заболевших коронавирусом на Ямале на 13 марта 2021 года увеличилось на 29 человек. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе на Ямале на 13 марта 2021 года. Количество заболевших увеличилось на 29 и составило 37 543 человека.

По данным Управления Роспотребнадзора по ЯНАО, за сутки зарегистрировано 29 новых случаев заболевания COVID-19 (за весь период – 37 543), 67 человек выздоровело (за весь период – 35 859), 172 пациента – госпитализировано с COVID-19 и внебольничными пневмониями, 11 пациентов – в тяжелом состоянии, 2 пациента с подтверждённым COVID-19 – на ИВЛ. 4195 тестов провели в 23 лабораториях (за весь период – 1 444 632). За сутки выявлено 9 новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов (за весь период – 5 873).

20 новых случаев COVID-19 в муниципальных образованиях ЯНАО (за весь период – 31 670): Новый Уренгой – 6 (за весь период – 6432), Ноябрьск – 4 (за весь период – 4222), Салехард – 2 (за весь период – 3422), Надымский район – 1 (за весь период – 3365), Пуровский район – 1 (за весь период – 3256), Муравленко – 1 (за весь период – 2833), Губкинский – 3 (за весь период – 2671), Ямальский район – 1 (за весь период – 885), Шурышкарский район – 1 (за весь период – 450). В других муниципальных образованиях ЯНАО новых случаев нет.

За последние сутки в России выявлено 9 908 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 12,9% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 475 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 12 868 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 380 525 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 91 695 летальных исходов, выздоровели 3 985 897 человек.