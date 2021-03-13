Погода на Ямале на 13 марта: заметное потепление

На Ямале заметное потепление. Фото: Ольга Крыльцова

В субботу, 13 марта, по прогнозам метеорологов, в Салехарде пасмурно и небольшой снег. Днем -7, ночью -14. Ветер 5-12 м/с.

Ноябрьск: ясно. Днем -11, ночью -25. Пасмурно и небольшой снег. Ветер 6-10 м/с.

Надым: Пасмурно и небольшой снег. Днем -9, ночью -19. Ветер 1-13 м/с.

Новый Уренгой: переменная облачность и небольшой снег. Днем -13, ночью -26. Ветер 4-12 м/с.

Губкинский: Пасмурно и небольшой снег. Днем -1, ночью -6. Ветер 4-8 м/с.

Тарко-Сале: переменная облачность и небольшой снег. Днем -13, ночью -27. Ветер 3-9 м/с.

Лабытнанги: пасмурно и снег. Днем -7, ночью -14. Ветер 2-14 м/с.

Муравленко: переменная облачность и небольшой снег. Днем -11, ночью -23. Ветер 7-11 м/с.

В этот день почитается память преподобного Василия, исповедника. В народе замечено, что этот день всегда бывает теплым, правда, может случиться и дождь, но это хорошая примета: к богатому урожаю и хорошему лету. Наши предки наблюдали, как тают круги вокруг дерева, по этому судили о весенней погоде: "круты края, крута и весна будет, пологи — весна будет протяжливой". 13 марта считается астрономическим рубежом зимы и лета.