Пожилая надымчанка лишилась денег с карты, назвав персональные данные мошеннице Фото: Вера Зенина

В полицию Надымского района обратилась 64-летняя пенсионерка, ставшая жертвой мошенников.

В ходе проверки стало известно, что потерпевшей позвонила некая девушка, представившаяся сотрудником службы безопасности банка. Далее она сообщила, что мошенники пытаются снять с ее карты деньги. Чтобы этого избежать, необходимо продиктовать номер карты и код, который придет в смс-сообщении. Не заподозрив обмана, надымчанка сообщила информацию, после чего произошло списание на 26 тысяч рублей.

Сейчас полиция разыскивает преступников, обманувши северянку. Также возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража, совершенная с банковского счета».

Напоминаем, что жертвой аферистов стала еще она пожилая надымчанка. Так, мошенники выманили у 75-летней женщины более миллиона рублей.