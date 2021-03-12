На Ямале впервые пройдет авторский конкурс стихов

Фото: правительство ЯНАО

Национальная библиотека Ямала объявила о старте открытого конкурса стихотворений собственного сочинения «СтихиЯмала». Он проводится по инициативе губернатора при поддержке окружного департамента культуры.

Принять участие могут все желающие, вне зависимости от возраста и места проживания.. Поэтические работы, направляемые на конкурс, должны быть написаны на любом языке и посвящены Ямалу. Стихотворения оцениваются исходя из их художественных достоинств и творческой индивидуальности. Кроме того, они должны отражать этнические, культурные, географические, исторические и иные особенности региона.

- Поддержка писателей, как поэтов, так и прозаиков - одно из важнейших направлений в работе окружной библиотеки. Поддержка ямальских авторов осуществляется в форме презентаций книг и посредством проведения конкурсов: в 2020 году библиотека выпустила первый на Ямале сборник молодых авторов, - рассказала и.о. директора Национальной библиотеки ЯНАО Наталия Микрюкова.

Заявки на участие принимаются до 1 июня. Отбор произведений и формирование шорт-листа с организацией «слепых прослушиваний» состоится в июне, а финал конкурса с объявлением победителей - в сентябре. Он получит денежное вознаграждение и диплом.

Подробнее об условиях участия в конкурсе можно узнать на корпоративном информационно-библиотечном портале ЯНАО.