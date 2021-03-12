Начальника управления по делам ГО и ЧС Шурышкарского района подал документы на должность главы

Фото: администрация Шурышкарского района

В администрацию Шурышкарскго района поступили документы от второго кандидата на должность главы, им стал Алексей Кураков. Сейчас он занимает должность начальника управления по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций района.

Первым кандидатом, подавшим документы 10 марта, стал Сергей Петров, занимающий место замглавы муниципального образования Мужевское.

Напоминаем, что прием документов начался с 27 февраля и продлится до 18 марта. Заседание конкурсной комиссии, на котором подведут итоги всех этапов, запланировано на 22 марта. Пока же исполняющим обязанности главы Шурышкарского района назначен Олег Попов.

Он приступил к работе после того, как его предшественник Андрей Головин досрочно сложил полномочия. Эту должность он занимал с марта 2012 года после победы на выборах, а в 2017 году был переизбран на второй срок.