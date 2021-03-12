На Ямале компенсируют часть затрат городским хлебопекарным предприятиям

Фото: правительство ЯНАО

На Ямале стартует заявочная кампания на получение субсидии для производителей хлеба, работающих в городах и поселках городского типа. Общий размер выплат в текущем году составит 5,3 миллиона рублей, большая часть средств идет из федерального бюджета.

Теперь юридические лица и индивидуальные предприниматели, выпекающие хлеб, могут рассчитывать на компенсацию части затрат из расчета - 2 тысячи рублей за тонну хлеба и хлебобулочных изделий с коротким сроком хранения. Главное условие для получения поддержки - организация не повышает в течение месяца цену реализации просубсидированного объема продукции.

Напомним, ранее субсидии из окружного бюджета выделялись на компенсацию части затрат хлебопекарным предприятиям в сельской местности.

Для получения государственной поддержки предпринимателям необходимо подать заявку в профильный департамент до 14 апреля. Подробная информация об условиях и порядке получения компенсации можно посмотреть на сайте ведомства.