В одном из магазинов Лабытнанги обнаружили огромное количество просрочки

В лабытнангском магазине обнаружили огромное количество просрочки Фото: Вера Зенина

В Лабытнанги народные контролеры проверили два продуктовые магазины «Айсберг» и «Грин». Поводом для рейда послужили многочисленные жалобы от горожан на просрочку.

В магазине «Айсберг» указанные в обращении граждан нарушения не подтвердились, чего нельзя сказать о «Грине». Активисты набрали целые корзины с просроченными продуктами, которые продавались со скидкой. Также продавцы, раскладывая товар на прилавки, не учли правила товарного соседства.

Руководство магазина в очередной раз заверило, что все нарушения будут устранены в ближайшее время. Члены рабочей группы проконтролируют обещание предпринимателей в понедельник, 15 марта.

- Данный магазин является лидером условного рейтинга по количеству жалоб горожан. При этом руководство предпринимает видимые меры к их устранению, но проходит некоторое время и все опять возвращается на свои места. По результатам повторной проверки, в случае не устранения нарушений, нами будет рассматриваться решение об обращении в надзорные органы, - заявил член рабочей группы Леонид Матус.