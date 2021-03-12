Прокуратура Муравленко заставила коммунальщиков убрать снег с детской площадки Фото: Ольга Крыльцова

Прокуратура Муравленко проверила качество уборки снега в городе за которое отвечает «Управление коммунального заказа».

В итоге стало известно, что игровая площадка, расположенная по адресу: ул. Нефтяников, д. 85 (рядом с МБОУ «Прогимназия «Эврика») завалена снегом.

- На момент проверки территория детской площадки не очищена от снега, сугробы, лежащие на территории, оказались выше ограждения, - рассказали в пресс-службе ведомства.

В связи с этим прокурор внес директору управления коммунального заказа представление об устранении нарушений закона.

На данный момент детская площадка расчищена от снега, к дисциплинарной ответственности привлечено два должностных лица.