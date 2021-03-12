В Салехарде разрабатывается проект благоустройства старого кладбища

Фото: администрация Салехарда

В этом году в Салехарде собираются преобразить старое кладбище, которое находится в центре города. Подрядная организация уже разработала концепцию развития территории и ведет работу над созданием проекта благоустройства.

Уже известно, что будет сохранена часовня 1994 года постройки и обновлены мемориальные плиты героям Великой Отечественной войны. Также проект предусматривает пешеходные дорожки между местами захоронений, возможность въезда техники для уборки снега, систему освещения и сохранение зеленых насаждений. Кроме того, у въезда на кладбище планируется организовать парковку.

Как сообщил депутат Городской Думы Роман Арефьев, все преобразования будут обсуждаться с горожанами и родственниками захороненных на кладбище людей.

Напоминаем, что с инициативой преобразовать старое кладбище депутат выступил в рамках проекта «Уютный Ямал».