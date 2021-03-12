Руководитель некоммерческого фонда «Технопарк-Ямал» оказался замешан в коррупции на несколько миллионов Фото: Вера Зенина

В Новом Уренгое возбудили уголовное дело в отношении руководителя НО «Фонд «Окружной инновационно-технологический центр «Технопарк-Ямал» и учредителя ООО «Ямал Ресурс». Их подозревают в крупном мошенничестве.

По данным следствия, в 2018 году учредитель ООО «Ямал Ресурс» вступил в преступный сговор со своим знакомым - руководителем Фонда. Согласно плана преступников, ООО «Ямал Ресурс» изготовило и представило фиктивный проект «Детского инновационного центра», а руководитель Фонда, используя свое служебное положение, подписал с организацией договор на предоставление займа для реализации проекта на 4,5 миллиона рублей.

Получив деньги, учредитель ООО «Ямал Ресурс» перевел их на личный банковский счет, распорядившись ими совместно с другим соучастником преступления.

Расследование уголовного дела продолжается. Следователи устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления.